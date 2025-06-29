Если вцепился намертво: инфекционист напомнила, как правильно избавиться от клеща на теле





Волгоградский врач-инфекционист Мария Кирсанова поделилась тремя советами при обнаружении клеща на теле. Как пояснила специалист, в первую очередь необходимо правильно извлечь кровососущего.





- Во-первых, необходимо аккуратно извлечь насекомое выкручивающими движениями, не повредив ротовой аппарат пинцетом или специальным для этого случая приспособлением, - посоветовала врач.

После снятия клеща необходимо продезинфицировать место укуса любым кожным антисептиком или спиртовой салфеткой. Когда обе манипуляции выполнены, необходимо отнести насекомое в лабораторию.

- Обязательно отнесите клеща на исследования в региональный Центр гигиены и эпидемиологии, который является учреждением подведомственным Роспотребнадзору. Исследование стоит около двух тысяч рублей за несколько дней. Но зато вы узнаете, клещ, который присосался к вам, был ли переносчиком какого-то инфекционного заболевания, и требуется ли вам профилактика и наблюдения у врачей во избежание заболеваний, - рекомендовала волгоградский специалист.

Видео: Мария Кирсанова / vk.com