Аэропорт Волгограда вернулся к штатной работе после неспокойной ночи





Аэропорт Волгограда возобновил работу в штатном режиме после вводившихся в ночь на 29 июня ограничений на прием и выпуск воздушных судов. По данным Росавиации, воздушная гавань открыта с 04.30.

Необходимый для обеспечения безопасности экипажей и пассажиров запрет был объявлен в 01.00 по московскому времени. Одновременно не работали аэропорты Пенза, Саранск, Саратов (Гагарин) и Элиста.

– Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет, – говорится в сообщении Росавиации.