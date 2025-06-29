И все-таки хотелось бы лета: первая неделя июля не порадует Волгоград теплом





В Волгограде первая неделя июля будет хотя и солнечной по большей части, но заметного потепления, согласно прогнозам специалистов, ждать не стоит. Столбики термометров не поднимутся выше отметки +27 градусов.

По данным федерального центра «Фобос», сегодня, 29 июня, а затем и 30-го, в Волгограде ожидаются кратковременные дожди, а воздух прогреется лишь до 25 градусов.

Без дождей прогнозируют вторник и среду - 1 и 2 июля. Однако в середине рабочей недели столбики термометров днём не покажут больше 21 градуса тепла. Затем последуют снова два пасмурных дня с дождями.

Согласно прогнозу «Фобоса», устойчивые +26-27, но не больше, стоит ожидать в Волгограде только через неделю.