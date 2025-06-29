Волгоградское УФАС включило в реестр недобросовестных поставщиков компанию, которая обманом получила подряд на подготовку проекта капитального ремонта ГБССУ СО ГПВИ «Ергенинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в Кировском районе.
Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении антимонопольного ведомства, речь идет об ООО «ВАБ». Фирму разоблачили в период исполнения заключенного договора благодаря прокуратуре Кировского района. Надзорный орган направил заказчику представление с требованием расторжения договора с ООО «ВАБ», так как проектировщики представили в заявке на участие в закупке подложные документы о наличии опыта и квалификации. В итоге контракт с компанией был расторгнут, а в УФАС было направлено обращение для включения фирмы в реестр недобросовестных поставщиков.
Факт предоставления подложных документов подтвердился, в том числе вступившим в законную силу судебным актом. Информация об организации будет находиться в «черном списке» два года.
Между тем, как следует из данных сайта госзаказов, попалась на подлоге компания из Воронежа – «Воронежское архитектурное бюро». В апреле прошлого года фирма стала победителем аукциона на подготовку проекта капремонта дома престарелых. Начальная стоимость заказа составляла 8,1 миллиона рублей, однако ООО «ВАБ» сбило цену до 5,2 миллиона. В итоге фирму признали победителем и с ней был заключен контракт.
Фото ГБССУ СО ГПВИ «Ергенинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»