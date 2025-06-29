Волгоградское УФАС включило в реестр недобросовестных поставщиков компанию, которая обманом получила подряд на подготовку проекта капитального ремонта ГБССУ СО ГПВИ «Ергенинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в Кировском районе.

Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении антимонопольного ведомства, речь идет об ООО «ВАБ». Фирму разоблачили в период исполнения заключенного договора благодаря прокуратуре Кировского района. Надзорный орган направил заказчику представление с требованием расторжения договора с ООО «ВАБ», так как проектировщики представили в заявке на участие в закупке подложные документы о наличии опыта и квалификации. В итоге контракт с компанией был расторгнут, а в УФАС было направлено обращение для включения фирмы в реестр недобросовестных поставщиков.