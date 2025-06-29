В Волгограде 29 июня перекрыли Нулевую продольную

В Волгограде введены ограничения движения на Нулевой продольной в связи с проведением регионального этапа Всероссийских соревнований по мотоспорту. Движение перекрыли сегодня, 29 июня, с 7.00 до 21.00 ч. Начало состязаний - в 15.00 ч.
Пешеходный режим вводится на участке Нулевой продольной магистрали, ограниченном ул. Комсомольской и круговым пересечением, расположенным напротив Центральной лестницы набережной им. 62-й Армии. Объехать закрытый участок можно можно по улицам Краснознаменской, Комсомольской и Советской.
Фото V102.RU (архив)