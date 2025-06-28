Общество

В Волгограде открыли памятник защищавшим Сталинград из Мордовии

Общество 28.06.2025 20:20
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28.06.2025 20:20


28 июня в Волгограде на территории воинского мемориального кладбища Мамаева кургана прошла торжественная церемония открытия памятного знака «Вечная слава воинам Мордовии – защитникам Сталинграда». В мероприятии приняли участие представители администраций Волгоградской области и Мордовии, члены ветеранских объединений, а также школьники, юнармейцы, рядовые жители регионального центра.

Мемориал представляет собой плиту из чёрного гранита высотой 1,8 метра, на которой высечен образ матери, благословляющей мордовского солдата на защиту Отчества. Здесь же надпись: «Вечная слава воинам Мордовии – защитникам Сталинграда», также слово «Сюконятам» — поклонимся.

Отметим, в Сталинградской битве участвовали около 4,5 тысячи уроженцев и жителей Мордовии. Памятный знак стал 32-м, установленным на территории мемориального комплекса в честь национальностей и народов, внёсших свою лепту в разгром немецко-фашистской группировки на сталинградской земле.

Фото: РИАЦ

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