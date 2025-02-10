Ранее в суде показания дали порядка 20 командиров воинских частей, принимающие участие в специальной военной операции в Запорожской области. Они также опровергли доводы следствия о виновности Попова. До этого в суде свои доказательства представило гособвинение. Интересно, что власти Запорожской области официально отказались признавать себя потерпевшей стороной по уголовному делу, так как никакого ущерба региону не было причинено.
Напомним, бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова обвиняют в причастности к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.
Генерал категорически отрицает свою вину. Ранее он заявлял, что его место «в окопе», и он ждет приказа, который ему не поступал. Интересно, что в отличие от многих военных, которые получили обвинение в коррупции, у Ивана Попова не нашли никакой дорогостоящей недвижимости, а также других предметов роскоши.
Фото МО (архив)