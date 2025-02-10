Расследования

Еще одна группа военных выступила на суде в защиту волгоградского генерала Попова

Расследования 10.02.2025 20:23
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10.02.2025 20:23


Сегодня, 10 февраля, в Тамбовском гарнизонном военном суде продолжился процесс по делу генерала Ивана Попова, которого следствие обвиняет в хищении металлоконструкций. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС, в частности, в суде выступили пятеро офицеров, прапорщиков и солдат 58-ой армии, которой командовал уроженец Волгоградской области Иван Попов. Они опровергли доводы следствия, что металлоконструкции не нужны были для устройства защитных сооружений на фронте, а также якобы что они были похищены.
При этом военные посетовали на то, что металла крайне не хватает в зоне СВО, а около тысячи тонн арматуры, которая числится как похищенная, по их словам, находится на складе в одном из городов.  Также на суде прозвучали показания, что после отстранения Ивана Попова от командования 58-ой армией поставки так необходимого фронту металла совсем прекратились.
Ранее в суде показания дали порядка 20 командиров воинских частей, принимающие участие в специальной военной операции в Запорожской области. Они также опровергли доводы следствия о виновности Попова. До этого в суде свои доказательства представило гособвинение. Интересно, что  власти Запорожской области официально отказались признавать себя потерпевшей стороной по уголовному делу, так как никакого ущерба региону не было причинено.
Напомним, бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова обвиняют в причастности к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.
Генерал категорически отрицает свою вину. Ранее он заявлял, что его место «в окопе», и он ждет приказа, который ему не поступал. Интересно, что в отличие от многих военных, которые получили обвинение в  коррупции, у Ивана Попова не нашли никакой дорогостоящей недвижимости, а также других предметов роскоши.
Фото МО (архив)

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