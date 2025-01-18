Расследования

Подсудимый волгоградский генерал Попов ждет приказа идти в окоп

Расследования 18.01.2025 14:46
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18.01.2025 14:46


В Тамбовском гарнизонном военном суде накануне, 17 января,  сторона обвинения завершила предоставление доказательств по делу генерал-майора Ивана Попова. Об этом передает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАС. Сторона защиты готовится к своему выступлению 28 января.
Обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге Иван Попов так прокомментировал заседание корреспонденту федерального агентства.
- Ни один свидетель за восемь заседаний не дал ни одного показания против меня, а 80% свидетелей вообще видели меня впервые. Новых обвинений мне не предъявлено,- рассказал собеседник агентства.
Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, хотел бы он вернуться на военную службу, генерал ответил, что уже 32 года является военнослужащим МО РФ.
- Это моя жизнь, дело моей жизни. Я служу не начальникам, а Родине, и мое место в окопе, а не в Тамбове. Чтобы собраться куда-то, нужен приказ, но пока мне никто ничего не предлагал, контактов ни с кем не было, - отметил Попов.
Напомним, уроженец Волгоградской области Иван Попов, по версии следствия, причастен к хищению  в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.
По делу также проходили предприниматель и генерал-лейтенант Олег Цоков. Последний погиб в зоне СВО. Иван Попов сначала был арестован, затем суд изменил ему меру пресечения на более мягкую. Бывший командующий 58-ой армии не признает своей вины.
Фото: МО (архив)

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