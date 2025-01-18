Подсудимый волгоградский генерал Попов ждет приказа идти в окоп

В Тамбовском гарнизонном военном суде накануне, 17 января, сторона обвинения завершила предоставление доказательств по делу генерал-майора Ивана Попова. Об этом передает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАС. Сторона защиты готовится к своему выступлению 28 января.Обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге Иван Попов так прокомментировал заседание корреспонденту федерального агентства.- рассказал собеседник агентства.Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, хотел бы он вернуться на военную службу, генерал ответил, что уже 32 года является военнослужащим МО РФ.- отметил Попов.Напомним, уроженец Волгоградской области Иван Попов, по версии следствия, причастен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.По делу также проходили предприниматель и генерал-лейтенант Олег Цоков. Последний погиб в зоне СВО. Иван Попов сначала был арестован, затем суд изменил ему меру пресечения на более мягкую. Бывший командующий 58-ой армии не признает своей вины.