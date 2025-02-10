РИА Рейтинг: зарплаты волгоградцев хватит на 896 литров АИ-92





Волгоградская область заняла 66-е место в рейтинге регионов по доступности бензина. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА-Рейтинг, по итогам 2024 года жители региона могли приобрести на чистую среднюю зарплату 896 литров бензина марки АИ-92, исходя из его средней стоимости в 55,76 рубля за литр. При этом за год стоимость этого вида автомобильного топлива выросла в Волгоградской области на 9,6%.

Больше всего автомобильного топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа и Чукотки. В этих субъектах на среднюю зарплату можно приобрести более 2 тысяч литров бензина марки АИ-92 при общероссийском уровне в 1335 литров. Меньше всего на свои зарплаты могут приобрести такой бензин жители Ингушетии и Чечни.

В 35 субъектах Федерации на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести от тысячи до 1,5 тысячи литров бензина Аи-92. По сравнению с предыдущим годом число таких регионов увеличилось на девять.

Эксперты РИА Новости полагают, что в 2025 году динамика бензиновых цен будет примерно соответствовать инфляции. При этом рост заработной платы будет, скорее всего происходить быстрее, поэтому доступность бензина может немного увеличится в среднем по стране.

Оценивая ситуация на рынке автомобильного топлива в прошлом году, эксперты пришли к выводу, что после резких колебаний цен на розничном рынке автомобильного топлива, произошедших во второй половине 2023 года, начало 2024 года было сравнительно спокойным. В первом квартале цены почти не росли – за первые три месяца они увеличились всего на 0,7 процента, тогда как инфляция за этот период составила 2 процента.

Однако в дальнейшем ценовая динамика стала активизироваться, и с июня месячный темп роста почти не опускался ниже 1 процента, а в июле даже достиг 2,4 процента, что стало максимальным показателем с августа 2023 года. Ускорение цен было обусловлено сезонным увеличением спроса и снижением внутреннего производства из-за незапланированных ремонтов крупных НПЗ.