8 февраля в Волгограде произошла крупная авария на сетях электроснабжения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, в Дзержинском районе обесточены оказались ТРЦ «Парк Хаус», строительный магазин OBI, а также многоквартирные жилые дома на прилегающих улицах.

По информации волгоградцев, свет пропал во второй половине дня, в результате чего магазины, кинотеатры и заведения общепита, расположенные в ТРЦ «Парк Хаус», вынуждены были закрыться. При этом ни стационарные, ни мобильные телефоны организаций, расположенные в здании, не отвечают. Редакции удалось связаться лишь с клиентской службой кинотеатра «Синема 5», где подтвердили информацию очевидцев.

- К сожалению, в ТЦ нет электричества, кинотеатр закрыт до устранения последствий аварии. На сегодняшний день и завтрашнее утро. Приносим извинения за доставленные неудобства, - сообщил оператор.

В свою очередь информацию о приостановке работы подтвердили и в OBI. По данным технической торговой площадки, прекратила сегодня работать по независимым от магазина причинам.

Кроме того, тревогу бьют и рядовые потребители. Волгоградцы сообщают, что во время производства земляных работ у подстанции «Олимпийская» на Семи Ветрах рабочие нарушили подземную ЛЭП. Повреждены могут быть сразу два высоковольтных кабеля.

В пресс-службе АО «ВМЭС» подтвердили информацию очевидцев, подчеркнув, что аварийная бригада уже работает на месте происшествия.

- подчеркнули в сетевой организации.

Фото из архива ИА «Высота 102»