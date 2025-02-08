Волгоградский боксер с Родиной-матерью одержал победу в Таиланде

Волгоградский боксер Микаел Арутюнян накануне, 7 февраля, в столице Таиланда Бангкоке в поединке за рейтинговые очки одолел местного соперника Атанона Кунвланга, сообщает V102.RU. Арутюнян уверенно провел очередной бой и отправил в нокаут опытного оппонента уже в третьем раунде. Отметим, после успеха волгоградский спортсмен вышел на ринг с изображением Родины-матери на футболке. Победа в Таиланде позволила 29-летнему Арутюняну заработать дополнительные очки в боксерском рейтинге.

Напомним, Микаел Арутюнян в октябре 2024 года в Бангкоке одержал победу над еще одним местным соперником Суратом Эайма Онга и завоевал интерконтинентальный пояс чемпиона мира, который боксер затем привез в Волгоград.

Фото: соцсети Микаела Арутюняна/ vk.com