Происшествия

Бочаров: в Волгоградской области отражена атака БПЛА на нефтеперегонную станцию

Происшествия 08.02.2025 07:27
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08.02.2025 07:27


8 февраля в Волгоградской области атаке БПЛА вновь подверглась инфраструктура, связанная с нефтепереработкой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова, дежурные средства ПВО отразили атаку беспилотников на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе.

- Сегодня ночью, 8 февраля, дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ на территории Волгоградской области была отражена атака БПЛА на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе. Силы противопожарной службы региона и МЧС оперативно прибыли на место, пожара в результате падения обломков не возникло. Повреждений жилых объектов и пострадавших нет, - подчёркивается в официальном комментарии главы региона.

Напомним, ранее Минобороны сообщило о ликвидации в ночь с 7 на 8 февраля над Волгоградской областью 11 БПЛА. Атаке также подверглись и соседние  регионы.

3 февраля Волгоградская область уже подвергалась массовому налёту беспилотников. Тогда летательные аппараты пытались поразить инфраструктуру Волгоградского НПЗ в Красноармейском районе областного центра.

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