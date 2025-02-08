Бочаров: в Волгоградской области отражена атака БПЛА на нефтеперегонную станцию





8 февраля в Волгоградской области атаке БПЛА вновь подверглась инфраструктура, связанная с нефтепереработкой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова, дежурные средства ПВО отразили атаку беспилотников на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе.

- Сегодня ночью, 8 февраля, дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ на территории Волгоградской области была отражена атака БПЛА на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе. Силы противопожарной службы региона и МЧС оперативно прибыли на место, пожара в результате падения обломков не возникло. Повреждений жилых объектов и пострадавших нет, - подчёркивается в официальном комментарии главы региона.

Напомним, ранее Минобороны сообщило о ликвидации в ночь с 7 на 8 февраля над Волгоградской областью 11 БПЛА. Атаке также подверглись и соседние регионы.

3 февраля Волгоградская область уже подвергалась массовому налёту беспилотников. Тогда летательные аппараты пытались поразить инфраструктуру Волгоградского НПЗ в Красноармейском районе областного центра.