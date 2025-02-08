Происшествия

Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбиты 11 БПЛА

Происшествия 08.02.2025 07:13
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08.02.2025 07:13


В ночь с 7 на 8 февраля Волгоградская область вновь подверглась массовому налёту беспилотников. Как сообщает ИА «Высота 102», над регионом были сбиты сразу 11 ударных БПЛА.

- В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе 11 БПЛА над территорией Волгоградской области, - сообщили в Минобороны.

Кроме того, по данным военного ведомства, атаке подверглись и соседние регионы. Так, в Ростовской области сбиты 18 вражеских беспилотников. Ещё пять – над Белгородской и два над Краснодарским краем.

Напомним, 3 февраля Волгоградская область также подверглась массовому налёту БПЛА. Тогда из-за падения обломков возник пожар на НПЗ в Красноармейском районе Волгограда. Возгорание было оперативно ликвидировано. Позже стало известно о работе муниципальных комиссий по оценке ущерба жилым домам и создания в городе центра временного размещения пострадавших граждан.

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