Волгоградцу дали 5 лет колонии за присвоенные на раскопках части оружия

Ворошиловский районный суд Волгограда огласил приговор поисковику, который воровал найденные на раскопках в местах боев Великой Отечественной войны части оружия того времени, передает V102.RU.

Мужчина имел условную судимость. С учетом ее отмены по предыдущему приговору по совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде 5 лет 1 месяца колонии общего режима.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, мужчину признали виновным в незаконном хранении и сбыте основных частей огнестрельного оружия, найденных им во время раскопок (ч. 2 ст. 222 и ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Установлено, что летом 2010 года он участвовал в раскопках вблизи памятника «Солдатское поле» Городищенского района. Поисковик нашел и присвоил себе ствольную коробку № СБ*4*, 1940 с кожухом, спусковой рамкой со спусковым механизмом, затворной рамой и сошкой к ручному пулемету Дегтярева калибра 7,62 мм, а также затвор к ручному пулемету, пригодный для использования.

В октябре 2023 года мужчина участвовал в раскопках на территории Светлоярского района, где в лесополосе обнаружил два затвора и ствольную коробку с частью спускового механизма (спусковым крючком) 7,62-мм магазинной винтовки обр. 1891/1930 гг. системы Мосина или 7.62-мм карабина системы Мосина; 1 затвор пистолета-пулемета 7,62-мм обр.1941 г. (ППШ), являющиеся основными частями огнестрельного оружия. Указанные артефакты поисковик также забрал себе и никому не сказал.

В феврале 2024 года мужчина продал хранившиеся у него дома основные части огнестрельного оружия времен Великой Отечественной войны. Однако покупателем выступил оперативник, а сама сделка проходила под контролем силовиков.

Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото из архива V102.RU