В Волжском обнаружены тела двух человек с ножевыми ранениями

Сегодня, 6 февраля, в городе Волжском Волгоградской области обнаружены тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями. Как сообщила V102.RU официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, убийство было совершено в одной из квартир дома на улице Оломоуцкой.

- Согласно предварительным данным экспертов смерть обоих наступила в результате нескольких колото-резаных ранений в различные части тела, - сообщила Рудник. - По данному факту территориальным подразделением регионального управления СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ ( убийство двух лиц).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В Волжский направлены следователи-криминалисты областного управления СКР.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области