Союз страховщиков поможет ветеранам СВО записаться к врачам





Рабочая группа Всероссийского союза страховщиков (ВСС), в которую входят представители крупнейших федеральных страховых медорганизаций, разработала проект порядка медицинского сопровождения ветеранов специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу союза.

Проект порядка предусматривает действия страховых организаций, направленные на своевременное выявление у ветеранов СВО проблем в состоянии здоровья, а также их ведение и диспансерное наблюдение. Также предполагается предоставление ветеранам медпомощи согласно индивидуальным планам.

Проектом Союза предусмотрена и такая помощь как: оказание содействия в записи на прием к специалистам, в получении направлений на госпитализацию, реабилитацию и содействие в доставке в медицинские организации.