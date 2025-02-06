Расследования

В центре Волгограда водитель без прав рассекал по встречке

Расследования 06.02.2025 15:23
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06.02.2025 15:23




К административной ответственности привлечен водитель, грубо нарушивший правила дорожного движения в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, нарушителя удалось установить благодаря системе видеонаблюдения «Безопасный город». На одной из видеозаписей было зафиксировано, как водитель тонированного автомобиля Kia Rio  выехал на встречную полосу.  Кроме того, он проигнорировал дорожный знак «Въезд запрещен», повел машину во встречном направлении по дороге с односторонним движением.

Полицейские установили личность водителя-нарушителя. Им оказался 20-летний местный житель, не имеющий права управления автомобилем.

По всем выявленным фактам нарушения ПДД составлены административные материалы и направлены в суд.

Видео ГУ МВД по Волгоградской области

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