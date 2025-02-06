В Волгограде иномарка столкнулась с трамваем №13





В Краснооктябрьском районе Волгограда иномарка влетела в трамвай. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, всё произошло в утренний час-пик.

- Автомобиль Renault врезался в трамвай на перекрёстке ул. Гончарова и пр. Металлургов. Судя по всему, все отделались лёгким испугом, - рассказали журналистам волгоградцы.

В свою очередь в городском центре пассажирских перевозок уточнили, что происшествие не повлияло на работу общественного транспорта.

- На текущий момент подвижной состав обслуживает маршрут №13 в штатном режиме. Никаких проблем с движением нет, - подчеркнула диспетчер.

Фото: Треш Волгоград / t.me