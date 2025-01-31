Губернатор Бочаров: отражена атака восьми БПЛА на Волгоградский НПЗ, есть пострадавший





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал сообщения о массовом налёте беспилотников ВСУ. Как сообщает ИА «Высота 102», атаке подвергся Волгоградский НПЗ. При этом, по информации главы региона, серьёзных жертв и разрушений нет.

- Сегодня ночью, 31 января, дежурными средствами ПВО Министерства обороны на территории Волгоградской области была отражена атака восьми БПЛА. В результате падения обломков одного из БПЛА на территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Один пострадавший рабочий завода госпитализирован, - подчеркнул руководитель.

Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», под утро 31 января жителей Красноармейского района разбудили звуки сирены, а также хлопков. При этом в ЦДДС областной столицы отказались уточнить, включалась ли ночью муниципальная система оповещения или же сработали лишь сирены на территории местной промзоны.

Фото из архива администрации Волгоградской области