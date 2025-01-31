SHOT: Волгоградский НПЗ оказался под атакой беспилотников ВСУ





31 января в Красноармейском районе Волгограда вновь сработала сирена воздушной тревоги. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, тревожные звуки доносились со стороны промзоны. В свою очередь Telegram-канал SHOT сообщил об отражении атаки беспилотников на местный НПЗ.

Как сообщают журналисты, сильные хлопки стали слышны около 3 часов ночи. Над регионами работает ПВО и РЭБ. В свою очередь перепуганные местные жители в социальных сетях рассказывают о звуках, похожих на стрельбу.

Некоторые волгоградцы уверяют, что сильные хлопки были слышны не только над южной окраиной областного центра, но и в северных районах областного центра.

Отметим, на текущий момент официальных комментариев о происходящем нет. Редакция обратилась в центральную диспетчерскую службу Волгограда с просьбой прокомментировать, была ли сработала ли в Красноармейском районе муниципальная система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях или же горожане действительно слушали лишь звуки, доносившиеся с промзоны, однако оператор отказался отвечать на вопросы и сбросил трубку.

Фото из архива ИА «Высота 102»