Под Волгоградом подрядчика приговорили к 4 годам колонии за негодные дома для сирот

Сегодня, 29 января, Светлоярский районный суд Волгоградской области признал 53-летнего индивидуального предпринимателя Игоря Передирея виновным в крупном мошенничестве при строительстве жилья для детей-сирот, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Он взят под стражу.

Согласно материалам дела, Передирей на выделенные из бюджета 22,4 миллиона рублей в период с мая по декабрь 2021 года построил два многоквартирных дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Светлоярском районе. Однако он нарушил условия госконтракта, возведя дома, которые оказались непригодными для проживания.

Специалисты установили, что дефекты фундамента, полов, системы вентиляции, внутренней отделки, окон, дверей и устройства инженерных коммуникаций допущены на стадии строительства объектов и не характеры для нормального износа здания с учетом срока его эксплуатации.

В объединенной пресс-службе судов региона уточнили, что Передирей, обеспечивающий строительный контроль и соблюдение требований проектной документации и технических регламентов, создал видимость законченных строительных объектов, а полученные в рамках госконтрактов денежные средства присвоил себе и распорядился ими по своему усмотрению.

- Судом установлено, что умышленными действиями Передирея нарушены права и законные интересы детей-сирот на получение благоустроенного жилого помещения, а также причинен ущерб бюджету Волгоградской области в особо крупном размере, - отметили в объединенной пресс-службе судов региона.

С осужденного также взыскана сумма причиненного материального ущерба. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Фото объединенной пресс-службы судов Волгоградской области