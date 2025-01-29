В Волгоградской области задержали грузовик со свиньями-«нелегалами»

Грузовик, в котором перевозили свиней без ветеринарных сопроводительных документов, задержан в Волгоградской области, сообщили V102.RU в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

- На автотрассе станица Алексеевская — город Новоаннинский задержано транспортное средство, в котором перевозились свиньи в количестве 10 голов с территории Алексеевского района. Животные перевозились без оформления ветеринарных сопроводительных документов, что является нарушением, - сообщили в ведомстве.

Транспортное средство доставлено в отделение полиции для фиксации административного правонарушения и дальнейшей передачи материалов в территориальное управление Россельхознадзора.

Владельцу свиней выданы требования о постановке животных на карантин и о проведении обязательных противоэпизоотических (профилактических) мероприятий. Также ему разъяснены требования ветеринарного законодательства при перемещении сельскохозяйственных животных.

Фото Управления Россельхознадзора по РВАОиРК