Суд в Михайловке отправил в СИЗО подозреваемого в педофилии цыгана









Михайловский районный суд Волгоградской области сегодня, 28 января, избрал меру пресечения местному жителю Николаю Б., который подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по Волгоградской области, по решению суда его арестовали до 26 марта текущего года.

Напомним, накануне Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить о ходе расследования преступления против половой неприкосновенности ребенка. Поводом послужило видеообращение жителей Михайловки, которые сообщили как минимум о трех случаях преследования их малолетних детей местным пенсионером. При этом последний случай произошел 22 января, когда цыган набросился на 8-летнюю девочку, затащил ее в ДК, где попытался снять с нее одежду. Дочку отбила от негодяя мать. При этом на втором этаже дома культуры находились сотрудники, которые прибежали на шум лишь после случившегося, да еще и пытались защитить инвалида с костылем.

Произошедшее стало последней каплей для местных жителей. При этом пенсионера даже после произошедшего отпустили, а заново задержали лишь 26 января. По данным информагентства, его нашли в хуторе Троицком – в 60 километрах от Михайловки, где он находился вместе со своей супругой.

По словам местных жителей, его жена всегда защищала супруга и утверждала, что его не привлекут к ответственности. Женщина работала уборщицей в школе и, по сведениям «Высоты 102», уже уволена.

Видео: СУ СКР по Волгоградской области



