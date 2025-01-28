Расследования

Суд в Михайловке отправил в СИЗО подозреваемого в педофилии цыгана

Расследования 28.01.2025 20:47
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28.01.2025 20:47




Михайловский районный суд Волгоградской области сегодня, 28 января, избрал меру пресечения местному жителю Николаю Б., который подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по Волгоградской области, по решению суда его арестовали до 26 марта текущего года.

Напомним, накануне Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить о ходе расследования преступления против половой неприкосновенности ребенка. Поводом послужило видеообращение жителей Михайловки, которые сообщили как минимум о трех случаях преследования их малолетних детей местным пенсионером. При этом последний случай произошел 22 января, когда цыган набросился на 8-летнюю девочку, затащил ее в ДК, где попытался снять с нее одежду. Дочку отбила от негодяя мать. При этом на втором этаже дома культуры находились сотрудники, которые прибежали на шум лишь после случившегося, да еще и пытались защитить инвалида с костылем. 

Произошедшее стало последней каплей для местных жителей. При этом пенсионера даже после произошедшего отпустили, а заново задержали лишь 26 января. По данным информагентства, его нашли в хуторе Троицком – в 60 километрах от Михайловки, где он находился вместе со своей супругой. 

По словам местных жителей, его жена всегда защищала супруга и утверждала, что его не привлекут к ответственности. Женщина работала уборщицей в школе и, по сведениям «Высоты 102», уже уволена. 

Видео: СУ СКР по Волгоградской области


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