Расследования

Следком поместил в изолятор стрелявших на парковке волгоградцев

Расследования 27.01.2025 20:32
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27.01.2025 20:32




В Волгограде задержаны двое молодых людей, устроившие стрельбу на парковке у гипермаркета. Они отправлены в изолятор временного содержания. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, им вменяют хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия
Один из задержанных  – несовершеннолетний.
По данным следствия, ночью  17 января 2025 года злоумышленники в компании своих приятелей около гипермаркета «Магнит» на улице Рокоссовского под громкую музыку катались на тележках, а затем достали  охолощенный пистолет и произвели из него не менее четырех выстрелов в воздух, чем напугали местных жителей.
Всё происходящее группа молодых людей снимала на камеру мобильного телефона, а затем сами же и выложили в интернет.
Поведение хулиганов возмутило горожан и вызвало реакцию председателя СК РФ Александра Бастрыкина, который поручил разобраться в этом деле. Подозреваемые уже признали свою вину. В суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения.
Видео СУ СК по Волгоградской области

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