Следком поместил в изолятор стрелявших на парковке волгоградцев











В Волгограде задержаны двое молодых людей, устроившие стрельбу на парковке у гипермаркета. Они отправлены в изолятор временного содержания. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, им вменяют хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия В Волгограде задержаны двое молодых людей, устроившие стрельбу на парковке у гипермаркета. Они отправлены в изолятор временного содержания. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, им вменяют хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия

Один из задержанных – несовершеннолетний.По данным следствия, ночью 17 января 2025 года злоумышленники в компании своих приятелей около гипермаркета «Магнит» на улице Рокоссовского под громкую музыку катались на тележках, а затем достали охолощенный пистолет и произвели из него не менее четырех выстрелов в воздух, чем напугали местных жителей.Всё происходящее группа молодых людей снимала на камеру мобильного телефона, а затем сами же и выложили в интернет.Поведение хулиганов возмутило горожан и вызвало реакцию председателя СК РФ Александра Бастрыкина, который поручил разобраться в этом деле. Подозреваемые уже признали свою вину. В суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения.