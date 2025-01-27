Спорт

Волгоградские волейболистки одержали три победы в седьмом туре Высшей лиги «Б»

Спорт 27.01.2025 06:29
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27.01.2025 06:29


Волейболистки «Волжаночки-ГРАСС», занимающие шестое место в чемпионате, успешно провели седьмой тур Высшей лиги «Б» с 24 по 26 января в башкирском городе Салават. Волгоградская команда одержала три победы в трех матчах, сообщает V102.RU.

Первую встречу в 2025 году бело-зеленые провели против ижевского клуба «Италмас-ИжГТУ», располагающегося на второй позиции в турнирной таблице. Подопечные Александра Чернова и Анастасии Кузнецовой стартовую партию оставили за собой в упорной борьбе - 25:22. Однако второй сет волгоградкам не удался - соперницы совершили меньше ошибок и были более эффективны в атаке и заслуженно выиграли с солидным отрывом - 25:16. При этом «Волжаночке» по ходу встречи удалось собраться и прибавить в игре. И следующие два сета остались за бело-зелеными - 25:21 и 25:21. В итоге волгоградский клуб одержал викторию по партиям с общим счетом 3:1. Во втором матче волейболистки «Волжаночки-ГРАСС» избежали провалов и разгромили местный одноименный клуб «Салават» - 3:0 (25:21, 25:16 и 25:20).

В последнем поединке накануне, 26 января, бело-зеленым противостоял еще один соперник из лидирующей группы - пензенский «Университет-Визит», идущий на третьей позиции. Стартовые две партии подшефные Чернова и Кузнецовой проиграли - 25:27 и 17:25. Но волгоградские спортсменки вовремя собрались и проявили характер. «Волжаночка» в следующих двух сетах праздновала успех - 25:20 и 25:19. Все решилось в заключительной партии. В практически равном тай-брейке волгоградская команда сломила чашу весов в свою пользу и выиграла со счетом 15:12 и 3:2 по сетам.  

Таким образом, «Волжаночка-ГРАСС» после трех побед подряд в Башкирии закрепилась на шестом месте и заработала 23 очка. В восьмом туре бело-зеленые 15 и 16 февраля в Саратове сыграют с «Красными крыльями» из Таганрога и местной «Викторией-ПРО».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Волейбольный клуб «Волжаночка-ГРАСС»/ vk.com

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