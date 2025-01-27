То ли ещё будет? В Волгограде взлетела стоимость земли на Сарпинском





В Волгограде на острове Сарпинском в преддверии строительства нового моста и многомиллиардных инвестиций в создание туристической инфраструктуры владельцы земельных участков начали задирать цены. Как сообщает ИА «Высота 102», на «Авито.Недвижимость» начали появляться свежие объявления, где стоимость участков взлетела практически в пять раз.

Так, на территории СНТ «Аврора» дача площадью 7,2 сотки продаётся за баснословные 1,8 млн рублей. Согласно описанию, участок оснащён лишь врезкой в сезонный поливной водопровод. Здесь отсутствуют какие-либо строения, а также свет. Последний, по словам владельца, подвести можно при желании в течение суток.





- Есть несколько плодовых деревьев. Отличное место для постройки дома на лето или всесезонной дачи. Рядом на соседних участках все культурные, милые люди. В ближайшее время на остров построят мост, и тут будут элитные земли, - говорится в объявлении о продаже.

Журналисты ИА «Высота 102» пообщались с счастливыми обладателями дач на острове. По словам старожилов, такие объявления пока что для Сарпинского в диковинку. Однако дачники отмечают необычный ажиотаж вокруг покупки местных земельных участков.

- У нас в товариществе продают два участка. Чтобы вы понимали, сейчас не сезон и переправа работает только в Кировском районе. Так люди сейчас сюда специально приезжают, переправляются и идут пешком через весь остров, чтобы посмотреть землю и побыстрее закрыть сделки. А это бкз малого два часа ходу. Раньше такого не было, - рассказала одна из дачниц.

Напомним, ранее на этой неделе губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о финишной прямой разработки мастер-плана развития острова Сарпинского. Для этого регион планирует привлечь частные и государственные инвестиции общим объёмом порядка 200 млрд рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»