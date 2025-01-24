Андрей Бочаров обсудил в Москве проект развития Сарпинского на 200 млрд рублей





До 1 мая 2025 года завершится разработка мастер-плана по созданию современного туристического кластера на острове Сарпинском. Об этом 24 января сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Руководитель сегодня в Москве принял участие в совещании с представителями проектных организаций, а также компаний «Лидер» и «Сарпинский Развитие».

Отметим, уникальный проект будет включать в себя комплексное освоение острова. В частности, здесь запланировано строительство детского лагеря, турбаз, музеев, а также создание объектов эко-туризма. Для этого предполагается строительство на Сарпинском новых мостов и автомагистралей. Реализация грандиозного проекта несколько лет назад оценивалась специалистами в 200 млрд рублей.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области