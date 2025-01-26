



В Волгоградской области постепенно проясняется раскладка сил перед первым заседанием в рамках судебного следствия по уголовному делу в отношении главы Иловлинского района Ивана Геля. Как сообщает ИА «Высота 102», организация поддержки гособвинения возложена на плечи районного прокурора.

- Фактически это означает, что участвовать в процессе может даже его помощник, - рассказал журналистам адвокат стороны потерпевших Юрий Букаев.

При этом юрист ходатайствовал перед прокуратурой Волгоградской области об усилении гособвинения более опытными специалистами из регионального центра. Однако просьба защитника была отклонена.

- 19 сентября 2024 организация поддержания обвинения по данному делу поручена прокурору Иловлинского района Волгоградской области. В настоящее время оснований для изменения порядка поддержания обвинения не усматривается, - говорится в ответе от 22 января 2025 года за подписью начальника уголовно-следственного управления прокуратуры Волгоградской области Дмитрия Марютина.

Ранее стало известно, что для своей защиты Иван Гель нанял VIP-адвоката Михаила Растрыгина, ранее уже отстоявшего у правоохранительных органов честь и достоинство ряда видных чиновников Волгоградской области.

Напомним, глава Иловлинского района обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекшем гибель одного из сотрудников администрации. В 2022 году чиновник направил четверых специалистов на тушение природного пожара. В результате сотрудники без экипировки и техники оказались в огненной ловушке. Троих из них лишь по счастливой случайности удалось спасти местному фермеру.