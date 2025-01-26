Расследования

В Волгоградской области поддержку обвинения Ивана Геля доверили районному прокурору

Расследования 26.01.2025 20:20
0
26.01.2025 20:20


В Волгоградской области постепенно проясняется раскладка сил перед первым заседанием в рамках судебного следствия по уголовному делу в отношении главы Иловлинского района Ивана Геля. Как сообщает ИА «Высота 102», организация поддержки гособвинения возложена на плечи районного прокурора.

- Фактически это означает, что участвовать в процессе может даже его помощник, - рассказал журналистам адвокат стороны потерпевших Юрий Букаев.

При этом юрист ходатайствовал перед прокуратурой Волгоградской области об усилении гособвинения более опытными специалистами из регионального центра. Однако просьба защитника была отклонена.

- 19 сентября 2024 организация поддержания обвинения по данному делу поручена прокурору Иловлинского района Волгоградской области. В настоящее время оснований для изменения порядка поддержания обвинения не усматривается, - говорится в ответе от 22 января 2025 года за подписью начальника уголовно-следственного управления прокуратуры Волгоградской области Дмитрия Марютина.

Ранее стало известно, что для своей защиты Иван Гель нанял VIP-адвоката Михаила Растрыгина, ранее уже отстоявшего у правоохранительных органов честь и достоинство ряда видных чиновников Волгоградской области.

Напомним, глава Иловлинского района обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекшем гибель одного из сотрудников администрации. В 2022 году чиновник направил четверых специалистов на тушение природного пожара. В результате сотрудники без экипировки и техники оказались в огненной ловушке. Троих из них лишь по счастливой случайности удалось спасти местному фермеру.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
26.01.2025 11:09
Расследования 26.01.2025 11:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.01.2025 19:55
Расследования 25.01.2025 19:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.01.2025 16:00
Расследования 25.01.2025 16:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.01.2025 15:21
Расследования 25.01.2025 15:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.01.2025 13:33
Расследования 25.01.2025 13:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.01.2025 19:05
Расследования 24.01.2025 19:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.01.2025 18:06
Расследования 24.01.2025 18:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.01.2025 15:03
Расследования 24.01.2025 15:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.01.2025 10:49
Расследования 24.01.2025 10:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.01.2025 09:39
Расследования 24.01.2025 09:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.01.2025 17:35
Расследования 23.01.2025 17:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.01.2025 16:51
Расследования 23.01.2025 16:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.01.2025 14:00
Расследования 23.01.2025 14:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.01.2025 13:35
Расследования 23.01.2025 13:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.01.2025 11:57
Расследования 23.01.2025 11:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:07
Под Волгоградом очевидцы вытащили из Волги тело утонувшего рыбакаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:20
В Волгоградской области поддержку обвинения Ивана Геля доверили районному прокуроруСмотреть фотографии
19:57
«Оставаться на прежнем месте было бы нечестно»: волгоградка ушла из коррекционной школы ради работы в приюте для собакСмотреть фотографии
19:25
В Волжском 13-летний школьник выпал из окна пятиэтажки на ул. КарбышеваСмотреть фотографии
18:26
Ватерполистки «Спартака» в родном бассейне остались без очков в матчах с «Дианой»Смотреть фотографии
17:40
Бастрыкин заинтересовался пальбой из пистолета у гипермаркета в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:08
В Волгограде очевидцы засняли крупный пожар на базе стройматериаловСмотреть фотографииCмотреть видео
16:49
Волгоградцев напугали звуки взрывов во время реконструкции пленения ПаулюсаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:07
Под Волгоградом полицейские задержали пенсионера с липовыми правамиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:53
Здесь даже легче дышится: смотрим, как выглядят волжские «тропики»Смотреть фотографии
15:00
«Это резервная дорога?»: волгоградцам объяснили назначение бетонных плит на линии СТ у ЦПКиОСмотреть фотографии
14:07
Подстрелили? В Волгограде на берегу Волги вновь найден мертвый лебеденокСмотреть фотографии
13:30
Володин анонсировал новый порядок сдачи ГИА для девятиклассниковСмотреть фотографии
13:00
«От 50 до 100 рублей»: ТРК «Европа Сити Молл» начнет брать деньги с посетителей за парковкуСмотреть фотографии
12:11
Волгоградские ватерполисты дважды проиграли прямым конкурентам в АстраханиСмотреть фотографии
11:30
В Суровикино скончался водитель иномарки, протаранившей ГАЗСмотреть фотографии
11:22
Что же будет весной? В Волгограде жители «Родниковой долины» вновь пожаловались на нехватку автобусовСмотреть фотографии
11:09
Облздрав подтвердил гибель третьего ребенка после пожара на ул. Героев ТулыСмотреть фотографии
10:34
Экс-глава облкомкультуры Станислав Малых возглавил Волгоградский ТЮЗСмотреть фотографии
09:58
Самолеты из Казани с опозданием прилетят в Волгоград из-за утренних ограниченийСмотреть фотографии
09:52
В больнице Волгограда после пожара умер третий ребёнок из приёмной семьиСмотреть фотографии
09:44
В России для многодетных может появиться льготный тариф в таксиСмотреть фотографии
09:15
«Не хватало даже рабочих»: в Волгограде с экс-реконструктора больницы №4 взыщут пеню в 33 млн рублейСмотреть фотографии
09:00
Волгоградцам назвали работу с самым высоким заработкомСмотреть фотографии
08:16
В Волгоградской области рабочая неделя начнётся с тумана и гололёдаСмотреть фотографии
07:26
«Молодежь проявила себя»: «Ротор» в Турции разошелся миром с «Ленинградцем»Смотреть фотографии
06:32
После вмешательства мэрии в аварийном доме Волгограда устранили потопСмотреть фотографии
22:23
Полузащитник Сергей Макаров вернулся в волгоградский «Ротор»Смотреть фотографии
21:27
«Мать в тюрьме, отец неизвестен»: на пожаре в Волгограде погибли приёмные девочки-близнецыСмотреть фотографииCмотреть видео
20:50
«Продолжаем выживать»: аварийный дом в Волгограде затопило кипятком третий раз за годСмотреть фотографииCмотреть видео
 