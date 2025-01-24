



В Иловлинском районном суде Волгоградской области 4 февраля, как ранее сообщало ИА «Высота 102», пройдет первое заседание в рамках судебного следствия по уголовному делу в отношении главы района Ивана Геля. Информация о предстоящем процессе появилась и в картотеке районного суда. Согласно опубликованным данным, защищать Ивана Геля будет известный волгоградский адвокат Михаил Растрыгин, давно набивший руку на защите VIP-персон.

Напомним, что перед судом Иван Гель предстанет после трагедии, случившейся в августе 2022 года. Тогда во время природного пожара пострадали трое подчиненных главы района, еще один погиб. Следствие настаивает на том, что руководитель администрации вопреки здравому смыслу отправил сотрудников к месту пожара, не обеспечив их безопасность. Прокуратура утвердила обвинение Геля по ст. 286 ч.3 п. в УК РФ – превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий.

Михаил Растрыгин, которому предстоит защищать главу администрации Иловлинского района, в свою очередь широко известен, благодаря участию в громких судебных процессах, обвиняемыми на которых выступали чаще высокопоставленные чиновники.

Так, например, благодаря Растрыгину, в октябре 2024 года Волгоградский областной суд отменил уголовное преследование депутата Волгоградской областной думы Татьяны Распутиной, которая подозревалась следствием, как и Гель, в превышении полномочий, то есть все по той же статье 286 УК РФ. В случае с Распутиной, правда, к счастью, обошлось без человеческих жертв. Уголовное дело на нее пытались завести по факту нарушения установленного порядка обращения с муниципальным имуществом Светлоярского городского поселения.

За несколько месяцев до суда над Распутиной Рыстрыгин выиграл другой громкий процесс в Серафимовичском районе Волгоградской области, по уголовному делу о «золотом парашюте», сохранив свободу экс-главе района Сергею Пономареву. Напомним, что последнему инкриминировали всю ту же 286-ю статью УК РФ (превышение должностных полномочий), а также ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Редакция ИА «Высота 102» будет следить за судом над главой Иловлинского района Ивана Геля. Тем более, что сторону потерпевших, как ранее сообщалось, представляет не менее известный в Волгоградской области адвокат Юрий Букаев.