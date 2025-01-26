Волгоградские ватерполисты дважды проиграли прямым конкурентам в Астрахани





Ватерполисты волгоградского «Спартака» в четвертом туре мужской Суперлиги на выезде дважды уступили астраханскому «Динамо-СШОР» со счетом 6:11 и в серии пенальти, сообщает V102.RU.

Перед играми с географическими соседями красно-белые располагались на третьем месте, имея в активе 27 очков и отставая от идущих вторыми динамовцев на 10 баллов. Поэтому очные поединки были хорошей возможностью для команды Владимира Карабутова приблизиться к прямым конкурентам. Однако в первой встрече уже с самого начала преимуществом завладели хозяева, забросившие три мяча подряд. Гости размочили счет только на пятой минуте - отличился Роман Усов, а затем сократил отставание до минимума Владимир Нежинский.

На старте второго периода капитан «Спартака» Михаил Рудай сравнял, но спустя всего 20 секунд астраханцы вернули лидерство в результате попадания Егора Васильева. До большого перерыва хозяева еще раз переиграли волгоградского голкипера Петра Федотова, сделав счет 5:3 к середине поединка. Третью восьмиминутку спартаковцы провалили, позволив соперникам забросить три безответных мяча. В начале заключительной четверти Тимур Сыкалов увеличил отрыв до шести точных попаданий. Вскоре Михаил Рудай отличился в большинстве, но сильно на ход матча это не повлияло. «Динамо-СШОР» довело встречу до уверенной победы со счетом 11:6.

Вторая игра, состоявшаяся накануне, 25 января, стартовала с результативного броска волгоградского игрока Константина Шейкина в большинстве. Астраханцы затем сравняли - отличился Егор Емельянов, реализовавший численное преимущество. До перерыва гости еще дважды выходили вперед, однако динамовцы неизменно отыгрывались.

В следующей четверти хозяева захватили минимальное лидерство, на что заброшенным мячом ответил Константин Шейкин. В итоге к большому перерыву установилась результативная ничья - 4:4. В третьей восьмиминутке голевая перестрелка продолжилась. Роман Усов вывел красно-белых вперед, но через минуту Тимур Сыкалов забросил и снова сравнял. Затем хозяева вышли вперед, а за три секунды до очередного перерыва Шейкин воспользовался большинством и сделал счет 6:6.

В последней четверти соперники по два раза поразили ворота друг друга. Основное время завершилось со счетом 8:8. Победитель второго матча определился в серии пенальти, где раунд пятиметровых бросков остался за астраханскими спортсменами - 4:2. Общий счет по итогам игры - 12:10 в пользу «Динамо-СШОР», которое заработало 42 очка и оторвалось от занимающего третью строчку «Спартака» уже на 14 баллов. Отметим, первые две команды по итогам регулярного чемпионата сразу выйдут в полуфинал соревнований, а красно-белым, скорее всего, придется сначала выступить в 1/4 финала турнира.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев