Спорт

Волгоградские ватерполисты дважды проиграли прямым конкурентам в Астрахани

Спорт 26.01.2025 12:11
0
26.01.2025 12:11


Ватерполисты волгоградского «Спартака» в четвертом туре мужской Суперлиги на выезде дважды уступили астраханскому «Динамо-СШОР» со счетом 6:11 и в серии пенальти, сообщает V102.RU.

Перед играми с географическими соседями красно-белые располагались на третьем месте, имея в активе 27 очков и отставая от идущих вторыми динамовцев на 10 баллов. Поэтому очные поединки были хорошей возможностью для команды Владимира Карабутова приблизиться к прямым конкурентам. Однако в первой встрече уже с самого начала преимуществом завладели хозяева, забросившие три мяча подряд. Гости размочили счет только на пятой минуте - отличился Роман Усов, а затем сократил отставание до минимума Владимир Нежинский.

На старте второго периода капитан «Спартака» Михаил Рудай сравнял, но спустя всего 20 секунд астраханцы вернули лидерство в результате попадания Егора Васильева. До большого перерыва хозяева еще раз переиграли  волгоградского голкипера Петра Федотова, сделав счет 5:3 к середине поединка. Третью восьмиминутку спартаковцы провалили, позволив соперникам забросить три безответных мяча. В начале заключительной четверти Тимур Сыкалов увеличил отрыв до шести точных попаданий. Вскоре Михаил Рудай отличился в большинстве, но сильно на ход матча это не повлияло. «Динамо-СШОР» довело встречу до уверенной победы со счетом 11:6.

Вторая игра, состоявшаяся накануне, 25 января, стартовала с результативного броска волгоградского игрока Константина Шейкина в большинстве. Астраханцы затем сравняли - отличился Егор Емельянов, реализовавший численное преимущество. До перерыва гости еще дважды выходили вперед, однако динамовцы неизменно отыгрывались. 

В следующей четверти хозяева захватили минимальное лидерство, на что заброшенным мячом ответил Константин Шейкин. В итоге к большому перерыву установилась результативная ничья - 4:4. В третьей восьмиминутке голевая перестрелка продолжилась. Роман Усов вывел красно-белых вперед, но через минуту Тимур Сыкалов забросил и снова сравнял. Затем хозяева вышли вперед, а за три секунды до очередного перерыва Шейкин воспользовался большинством и сделал счет 6:6.

В последней четверти соперники по два раза поразили ворота друг друга. Основное время завершилось со счетом 8:8. Победитель второго матча определился в серии пенальти, где раунд пятиметровых бросков остался за астраханскими спортсменами - 4:2. Общий счет по итогам игры - 12:10 в пользу «Динамо-СШОР», которое заработало 42 очка и оторвалось от занимающего третью строчку «Спартака» уже на 14 баллов. Отметим, первые две команды по итогам регулярного чемпионата сразу выйдут в полуфинал соревнований, а красно-белым, скорее всего, придется сначала выступить в 1/4 финала турнира. 

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: архив V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
26.01.2025 07:26
Спорт 26.01.2025 07:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.01.2025 22:23
Спорт 25.01.2025 22:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.01.2025 19:35
Спорт 25.01.2025 19:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.01.2025 13:01
Спорт 25.01.2025 13:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.01.2025 07:17
Спорт 25.01.2025 07:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.01.2025 21:30
Спорт 24.01.2025 21:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.01.2025 12:58
Спорт 24.01.2025 12:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.01.2025 20:51
Спорт 23.01.2025 20:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.01.2025 11:30
Спорт 23.01.2025 11:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.01.2025 12:38
Спорт 22.01.2025 12:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.01.2025 10:40
Спорт 21.01.2025 10:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.01.2025 22:00
Спорт 20.01.2025 22:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.01.2025 17:54
Спорт 20.01.2025 17:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.01.2025 15:31
Спорт 20.01.2025 15:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.01.2025 06:32
Спорт 20.01.2025 06:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:00
«От 50 до 100 рублей»: в Волгограде ТРК «Европа» начнет брать деньги с посетителей на автоСмотреть фотографии
12:11
Волгоградские ватерполисты дважды проиграли прямым конкурентам в АстраханиСмотреть фотографии
11:30
В Суровикино скончался водитель иномарки, протаранившей ГАЗСмотреть фотографии
11:22
Что же будет весной? В Волгограде жители «Родниковой долины» вновь пожаловались на нехватку автобусовСмотреть фотографии
11:09
Облздрав подтвердил гибель третьего ребенка после пожара на ул. Героев ТулыСмотреть фотографии
10:34
Экс-глава облкомкультуры Станислав Малых возглавил Волгоградский ТЮЗСмотреть фотографии
09:58
Самолеты из Казани с опозданием прилетят в Волгоград из-за утренних ограниченийСмотреть фотографии
09:52
В больнице Волгограда после пожара умер третий ребёнок из приёмной семьиСмотреть фотографии
09:44
В России для многодетных может появиться льготный тариф в таксиСмотреть фотографии
09:15
«Не хватало даже рабочих»: в Волгограде с экс-реконструктора больницы №4 взыщут пеню в 33 млн рублейСмотреть фотографии
09:00
Волгоградцам назвали работу с самым высоким заработкомСмотреть фотографии
08:16
В Волгоградской области рабочая неделя начнётся с тумана и гололёдаСмотреть фотографии
07:26
«Молодежь проявила себя»: «Ротор» в Турции разошелся миром с «Ленинградцем»Смотреть фотографии
06:32
После вмешательства мэрии в аварийном доме Волгограда устранили потопСмотреть фотографии
22:23
Полузащитник Сергей Макаров вернулся в волгоградский «Ротор»Смотреть фотографии
21:27
«Мать в тюрьме, отец неизвестен»: на пожаре в Волгограде погибли приёмные девочки-близнецыСмотреть фотографииCмотреть видео
20:50
«Продолжаем выживать»: аварийный дом в Волгограде затопило кипятком третий раз за годСмотреть фотографииCмотреть видео
20:25
Волгоградцев шокировали квитанции с новыми взносами на капремонтСмотреть фотографии
19:55
Прокуратура назвала возможную причину пожара в доме, где погибли двое детей и пенсионеркаСмотреть фотографии
19:35
Гандболистки «Динамо-Синары» завершили первую часть Суперлиги победой над «Университетом»Смотреть фотографии
19:07
Появилось видео момента столкновения скорой помощи с Hyundai в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:36
Стрелявшие возле «Магнита» волгоградцы извинились на видео перед горожанамиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:00
Память легендарного чекиста Григория Сыроежкина почтили под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:53
Уголовное дело по факту гибели на пожаре трех человек возбуждено в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:32
Еще один пострадавший на пожаре в Волгограде ребенок умер в скоройСмотреть фотографии
17:11
В Волгограде на пожаре погибла женщина и 3-летний ребенокСмотреть фотографии
17:00
Мошенники стали красть данные и деньги через сервис BlaBlaCarСмотреть фотографии
16:32
В России планируют тестировать будущих родителей на генетические рискиСмотреть фотографии
16:00
На поставщика нейролептика в волгоградские ПНИ возбудили делоСмотреть фотографии
15:21
В СК уточнили обстоятельства гибели двух мужчин при пожаре на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
 