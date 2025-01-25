Гандболистки «Динамо-Синары» завершили первую часть Суперлиги победой над «Университетом»





Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 25 января, на выезде обыграли ижевский «Университет» со счетом 37:27 в заключительном туре первой части предварительного этапа женской Суперлиги. Волгоградский клуб одержал седьмую победу в чемпионате, сообщает V102.RU.

У бело-голубых в столицу Удмуртии не прилетели Олеся Черненко и сломавшая нос в прошлом матче с «Ростов-Доном» Виктория Турусина. Их заменили в заявке вернувшаяся после болезни София Лыжина и игрок молодежного состава «Синары» Ангелина Кириченко. Начало встречи осталось за гостьями. После обмена результативными попаданиями в исполнении Екатерины Скивко и ижевской гандболистки Даны Голубевой дважды подряд отличилась ярко проявившая себя сегодня Елизавета Дудкина. «Университет», до этого матча не набравший ни одного очка и замыкающий турнирную таблицу, отыграл отставание в два мяча вскоре в результате успешной контратаки в исполнении Анны Шулятьевой.

Динамовки вернули инициативу, выиграв следующий пятиминутный отрезок со счетом 4:0. Волгоградки держали хозяек на небольшом расстоянии, но и ижевские спортсменки старались огрызаться, время от времени нервируя оборону «Синары». Во второй половине тайма один из лидеров волгоградского нападения Анастасия Шкитина дважды подряд поразила ворота в быстром отрыве, после чего преимущество команды Евгения Дмитриева составило «плюс пять» — 13:8. Главный тренер ижевского клуба Роберт Минабутдинов сразу после двойного провала в защите взял тайм-аут.

В заключительной трети тайма динамовки не позволили себе расслабиться. Помогла своим напарницам и голкипер Надежда Колесникова, отразившая несколько острых бросков на данном отрезке. При этом «Университет» за пару минут до перерыва провел две результативные атаки и сократил отрыв. Счет на табло по итогам первой половины матча установился в пользу «Динамо-Синары» - 18:12.

После отдыха и возвращения на площадку София Лыжина и Елизавета Дудкина отметились дальними попаданиями. Бело-голубые на классе постепенно наращивали преимущество. Хотя и у хозяек были моменты, чтобы приблизиться к оппоненткам, но снова стабильностью на последнем рубеже отметилась Надежда Колесникова. Неприятный момент для «Динамо» случился на 48-й минуте. Вратарь ижевского клуба Арина Романова дважды подряд поразила оставленные пустыми ворота бело-голубых со своей половины площадки. Евгений Дмитриев оперативно отреагировал на неудачи и взял минутный перерыв, в котором эмоционально обращался к своим подопечным и давал им тактические указания.

Несмотря на пару мелких ошибок, «Синара» уверенно провела концовку, в которой Арина Безбабных взяла на себя лидерские функции и забросила несколько важных и ярких мячей. В последней атаке юная Ангелина Кириченко довела итоговое преимущество «Динамо-Синары» до 10 очков — 37:27. Лучшим бомбардиром встречи в волгоградском составе стала Елизавета Дудкина, забросившая восемь раз. Безбабных и Скивко отметились шестью попаданиями. Надежда Колесникова в общей сложности отразила 13 из 28 бросков, показав впечатляющий результат - 46 процентов спасений.

Таким образом, бело-голубые, одержавшие седьмую победу и заработавшие 17 очков в Суперлиге, завершили первую часть предварительного этапа чемпионата на седьмой позиции. Далее волгоградкам предстоит сразиться в двухматчевом противостоянии в рамках 1/4 финала Кубка России с «Астраханочкой». Первую игру подшефные Дмитриева проведут на выезде 30 января, а 4 февраля в Волгограде состоится второй и решающий поединок в серии. К слову, накануне, 24 января, пресс-служба «Синары» сообщила, что эта игра из-за занятости «Динамо Арены» 4 февраля состоится в ФОК имени Левона Акопяна.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев