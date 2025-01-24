



В Волгограде 30 января состоится открытие выставки о полководцах Сталинграда – участниках парада Победы. Как рассказали ИА «Высота 102» в музее-панораме «Сталинградская битва», основу экспозиции «Полководцы Победы» составляют материалы об участниках переломной битвы, прошедших с боями от берегов Волги до стен рейхстага и с гордостью прошагавших по брусчатке Красной площади на параде.

– Среди них – командующий Донским фронтом Константин Константинович Рокоссовский, которому выпала высокая честь командовать историческим парадом, командующий Сталинградским фронтом Андрей Иванович Еременко, командующие 62-й и 64-й армиями Василий Иванович Чуйков и Михаил Степанович Шумилов, командующие 57-й и 2-й гвардейской армиями Федор Иванович Толбухин и Родион Яковлевич Малиновский и многие другие, – поясняют авторы проекта. – Отмеченные высокими наградами, они прошли суровую школу Сталинградских боев, давшую им не только бесценный опыт, но и закалившую их духовно.

Посетители смогут увидеть многочисленные документы, фотографии, личные вещи, награды, парадное обмундирование, парадное и трофейное оружие, образцы трофейных немецких штандартов.

В экспозицию также вошли живописные изображения знаменитых военачальников из собрания музея-заповедника «Сталинградская битва».





Выставка будет представлена в музее-панораме на протяжении полугода – до 24 июля.