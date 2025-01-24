Происшествия

«Держись, боец! Уже дома»: подробности спасения ребенка, провалившегося под лед в Волжском

Происшествия 24.01.2025 17:05
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24.01.2025 17:05


На реке Ахтубе в Волжском 24 января под лед провалился 12-летний школьник. Однако происшествие, которое при худшем стечении обстоятельств могло привести к трагедии, к счастью, завершилось благополучно благодаря опыту и оперативности сотрудников Волжского поисково-спасательного подразделения №1. Окоченевшего, но державшегося изо всех сил мальчишку вытащили на берег Андрей Грицаев, Алексей Бочков и Евгений Ковтун. 

Корреспондентам ИА «Высота 102» удалось узнать подробности происшествия непосредственно от самих участников спасательной операции. 

– В службу 112 позвонила взволнованная женщина, которая рассказала, что стала свидетелем, как мальчик провалился под лед на Ахтубе в районе «Мега-Спейса», – рассказал начальник подразделения Евгений Ковтун. – Мы тут же экипировались, взяли веревки и поехали на место. 


Как говорят мужчины, координаты, которые им передали сотрудники 112 по сообщению волжанки, были весьма расплывчаты. Но, хорошо зная местность и то, как часто посещающие спортивные клубы мальчишки любят после занятий выходить на хрупкий лед, не ошиблись с точной локацией. 

– Нужный участок мы нашли быстро. Приехав, увидели, что метрах в 70-ти от берега в воде находится мальчишка. Он держался за лед и сильно кричал, – вспоминает Евгений. – К тому моменту он пробыл в воде уже минут 10-15. Ситуация, что говорить, критическая. 

Ступив на лед, спасатели убедились, насколько он тонкий. 

– Всего-то сантиметра полтора! Идти по нему было невозможно, иначе сразу же проваливаешься. Надо отдать должное мальчишке. Он держался молодцом, даже сам смог закинуть ножку. Правда, потом признался, что к тому моменту уже совсем ее не чувствовал, – продолжает рассказ начальник спасательного поздразделения. 


Добираться до ребенка пришлось ползком. Схватив юнца, опытные спасатели выкатили его на бок и начали транспортировку к берегу. Надо ли говорить, что в это время крепкие мужчины и сами рисковали провалиться под лед и оказаться воде? Но, понимая, насколько страшно было мальчишке, продолжали подбадривать: «Держись, боец! Уже дома. Все будет хорошо». 

– На самом деле не все взрослые выдерживают такое испытание, а он справился, – отдает должное герою этого дня Евгений Ковтун. – В состоянии шока он твердил, что и мы тоже оказались в воде. В этот момент к берегу примчались ребята из пожарного отряда. Они выстроились цепочкой, быстро сняли с мальчика мокрую одежду, закутали его в одеяло и понесли в прогретую машину. А дальше за дело взялись медики.

Как ранее сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в настоящее время жизни мальчика в настоящее время ничего не угрожает. 

Спасатели, в свою очередь, призывают волжан провести беседы с детьми и еще раз повторить им, насколько ужасными могут быть последствия таких прогулок по льду. 
Виктория Чумакова 
Фото: предоставлено Евгением Ковтуном

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