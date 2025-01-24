«Пришлось подбираться ползком»: на Ахтубе спасли провалившегося под лед ребенка

В городе Волжском Волгоградской области ребенок едва не погиб, провалившись под лед. Как сообщает ИА «Высота 102», к счастью, 12-летнего мальчика вытянули на берег спасатели. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

– Сегодня в ГКУ Волгоградской области «Аварийно-спасательная служба Волгоградской области» от диспетчера службы «112» поступило сообщение о том, что на реке Ахтуба в Волжском под лед провалился мальчик. Благодаря оперативным действиям спасателей, пострадавшего ребенка удалось спасти, – рассказали «Высоте 102» в администрации Волгоградской области. – Мальчика эвакуировали на берег и передали экстренным оперативным службам. Вся спасательная операция длилась не более пяти минут.

Уточняется, что в спасении ребенка принимали участие сотрудники службы спасения Андрей Грицаев, Алексей Бочков и начальник Волжского поисково-спасательного подразделения №1 Евгений Ковтун. Как уточнили спасатели, звонок в службу спасения поступил в 13:25.

– Провалившегося под лед на реке Ахтуба ребенка увидел очевидец, – рассказали специалисты. – Мальчик паниковал и самостоятельно выбраться из образовавшейся западни не мог. Счет шёл на минуты.





Уже через восемь минут после поступившего звонка спасатели были на месте.

– Из-за того, что лед только встал и был предельно тонким, пришлось добираться до места ползком. Ребенка быстро вытащили из воды и передали скорой помощи. Медики, полицейские и сотрудники пожарного отряда уже стояли на берегу, – скромно повествуют о спасении ребенка сотрудники Аварийно-спасательной службы Волгоградской области.

Пользуясь случаем, спасатели напоминают волгоградцам, что лед на водоемах региона в настоящее время предельно хрупкий и просят быть острожными.