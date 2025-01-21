Первое заседание по делу главы района Ивана Геля пройдет 4 февраля





В Иловле определились с датой первого судебного заседания по уголовному делу в отношении главы Иловлинского района Волгоградской области Ивана Геля. Как сообщает ИА «Высота 102», судебное следствие стартует в начале февраля 2025 года.

Так, в частности, по информации Объединенной пресс-службы судов региона, впервые потерпевшие (родные погибшего при пожаре Александра Переярина), обвиняемый Иван Гель, представители защиты и обвинения соберутся в одном зале заседаний 4 февраля.

Отметим, что в картотеку суда информация о предстоящем заседании пока не внесена, однако известно, что рассматриваться уголовное дело в отношении главы района будет судьей Андреем Кузнецовым.

Напомним, Иван Гель обвиняется по ст. 286 ч.3 п.в УК РФ – превышение должных полномочий лицом, занимающим государственную должность, с причинением тяжких последствий. По версии следствия, в августе 2022 года Иван Гель направил четверых подчиненных тушить природный пожар, не обеспечив их средствами защиты и тушения. В итоге четверо мужчин попали в огненную ловушку. Троих из них вывел из огня местный фермер Александр Канунов. Однако Александра Переярина спасти не удалось. У погибшего остались жена, двое детей, две внучки.

Ранее потерпевшие добивались изменения территориальной подсудности и ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела в отношении Геля за пределами Иловли. Однако же, и Волгоградский областной суд, и затем Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи отказали им в этом и вернули материалы в Иловлинский районный суд.

В декабре адвокат потерпевших Юрий Букаев обратился к прокурору Волгоградской области Денису Костенко с просьбой обеспечить поддержание гособвинения по делу главы района наиболее опытным сотрудникам уголовно-судебного управления регионального надзорного органа.