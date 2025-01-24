В Волгограде осудили управляющего, укравшего у двух компаний 19 млн рублей





Центральный районный суд Волгограда поставил точку в судебном разбирательстве о присвоении 19 млн рублей конкурсным управляющим. Как сообщает ИА «Высота 102», 45-летний специалист, участвующий в банкротстве, присвоил средства компаний ООО «Петрол-Сервис» и ИП Кубеков С.В. Вскрыть финансовые махинации удалось благодаря правоохранительным органам.

- В период с января 2022 года по май 2023 года фигурант уголовного дела, являясь арбитражным управляющим двух организаций-должников, присвоил из конкурсной массы более 19 млн рублей, - уточнили в пресс-службе прокуратуры, поддержавшей гособвинение.

Вину в содеянном предприимчивый управленец признал и вернул организациям 17,7 млн рублей, которые ещё не успел потратить.

Отметим, решением суда мужчина приговорён к лишению свободы на 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в течение такого же срока осуждённому запрещено заниматься арбитражным управлением. Волгоградец был взят под стражу в зале суда, однако приговор может быть обжалован.