Происшествия

В Волгограде разыскивают водителя, сбившего женщину на ул. Кузнецкой

Происшествия 24.01.2025 09:11
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24.01.2025 09:11


В Ворошиловском районе Волгограда Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», вечером автомобиль сбил местную жительницу на ул. Кузнецкой. При этом помощь волгоградке водитель не оказал.

- 23 января 2025 года около 18:45 неустановленный водитель напротив дома № 65 по ул. Кузнецкая совершил наезд на 49-летнюю женщину, после чего скрылся, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате аварии волгоградка получила травмы и была вынуждена самостоятельно обратиться за медицинской помощью.

Отметим, граждане, ставшие очевидцами происшествия, могут помочь правоохранительным органам установить обстоятельства произошедшего, обратившись по телефонам 8(8442) 93-21-31 или 112.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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