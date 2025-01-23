Расследования

Следком даст оценку качеству перевозки детей после ДТП со школьным автобусом

Расследования 23.01.2025 16:51
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23.01.2025 16:51


В Волгоградской области к расследованию дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса подключились сотрудники регионального СУ СКР. Как пояснила ИА «Высота 102» официальный представитель следственного управления Наталия Рудник, следователи дадут, в частности, оценку качеству перевозки школьников. 

 – Светлоярским межрайонным следственным отделом регионального управления Следственного комитета России организована процессуальная проверка по ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, – сообщила Наталия Рудник. 

Напомним, что выяснением обстоятельств ДТП, в результате которого погиб 10-летний мальчик и еще четверо детей получили травмы, занимаются сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что перевернувшийся в результате столкновения с иномаркой «ПАЗ» обслуживал Шелестовскую среднюю школу. Сегодня, 23 января, он ехал по привычному маршруту и развозил детей после занятий по домам. 

Как сообщили жители Октябрьского района, автобусом управлял опытный водитель. В салоне, по данным сельской администрации, также находился один сопровождающий. 

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