



В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего сотрудника Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное управление ФСБ России, мужчина подозревается в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере – ч. 3 ст. 260 УК России.

– Установлено, что занимая служебное положение в вышеуказанном ведомстве, мужчина на принадлежащем его жене земельном участке сельхозназначения и в непосредственной близости с ним осуществил незаконную вырубку порядка 38 деревьев, – сообщили в информагентству в УФСБ. – В результате противоправных действий причинен ущерб государству на общую сумму 2,5 млн рублей.

Согласно материалам УФСБ, под топор с легкой руки чиновника облкомприроды пошли 29 сосен, пять дубов, два клена, по одному дереву пород ясень и ильм. Известно, что уголовное дело расследуют сотрудники МО МВД России «Камышинский».

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Волгоградской области силовики заподозрили сотрудников лесничества в вырубке живых деревьев под видом нежизнеспособных. Впрочем, сами лесничие убеждены, что проводили санитарную рубку.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области