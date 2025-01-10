Наломали дров: в Волгоградской области лесничих заподозрили в варварской вырубке и продаже леса





В Волгоградской области силовики вскрыли преступную схему, связанную с незаконной вырубкой сотен деревьев на территории Урюпинского лесничества. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники, в результате противоправных действий природным ресурсам региона нанесен колоссальный ущерб, исчисляемый миллионами рублей. В преступлении подозреваются сотрудники СГБУ ВО «Урюпинское лесничество».

Отметим, что в СГБУ ВО «Урюпинское лесничество» входят Урюпинское, Новониколаевское, Михайловское, Добринское, Россошинское и Урюпинское сельское участковые лесничества. А одной из основных задачам работающих здесь специалистов является выращивание саженцев и лесозаготовки.

– Сотрудники СГБУ ВО «Урюпинское лесничество» просили разрешить им на территории Михайловского участкового лесничества сплошную рубку деревьев. Свой запрос они мотивировали необходимостью организации так называемого противопожарного разрыва. По-простому – необходимость зачистки территории от деревьев для обеспечения безопасности на случай пожаров, а в действительности на кону была древесина сосны, которой более 80-ти лет. По объективным причинам руководство комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области отказало в этой просьбе. Получив отказ, сотрудниками СГБУ ВО «Урюпинское лесничество» были подготовлены подложные документы, которые не отражали реальности. Эти документы снова подсунули руководству комитета, в следствии чего получили разрешение на рубку деревьев, но уже под видом санитарной вырубки, – пояснил источник информагенства.

А далее произошло то, в чем теперь разбираются силовики с привлечением ученых. В ходе «санитарной рубки», организованной СГБУ ВО «Урюпинское лесничество», по версии правоохранителей, под топор пошло около 300 здоровых деревьев.





По информации источников «Высоты 102», деревья массово сносились на территории Урюпинского района Волгоградской области. И сообщники, уверенные в своей безнаказанности, разработали целую схему для сноса, обработки и продажи древесины третьим лицам.

– Чтобы всё выглядело законно, сотрудниками СГБУ ВО «Урюпинское лесничество» провели лесопатологическое обследование Михайловского участкового лесничества, по итогам которого весь лесной массив, находящийся на территории Михайловского участкового лесничества, был признан сухостоем и подлежал 100% вырубке, – делятся шокирующими подробностями источники ИА «Высота 102». – В результате на территории Михайловского участкового лесничества незаконно рубили деревья, которые, как потом установят специалисты, были абсолютно жизнеспособными.

Позаботились, по версии силовиков, сообщники и о том, чтобы вид варварски спиленных живых деревьев не вызывал вопросов у посторонних лиц. Для этого только что срубленные деревья очищали от зеленых веток и оставляли на месте вырубки. Ровно до того момента, когда деревья основательно подсыхали и начинали визуально смахивать на обреченный на снос сухостой.

– Спиленные деревья проходили обработку на пилораме, принадлежащей … Кому, вы думаете? Одному из сотрудников СГБУ ВО «Урюпинское лесничество», а после обработки строительные материалы продавали жителям Урюпинского района, – продолжает знакомый с ситуацией источник информагенства.

Для выяснения всех подробностей незаконной вырубки леса в 2024 году в упомянутое лесничество Волгоградской области выезжали эксперты Всероссийского научно-исследовательского института лесной генетики, селекции и биотехнологий из Воронежа, которые провели полноценную экспертизу, подтвердив, что большое количество деревьев на момент вырубки являлись зелеными и пригодными для дальнейшего роста.





По данным, ставшим известными информагенству, здоровый лес в Волгоградской области варварским способом истребляли на всем протяжении 2023 года.

Что касается материального ущерба, то его оценивают миллионами рублей.

Редакция ИА «Высота 102» продолжит следить за ситуацией.