Расследования

В лесничестве ответили на подозрения в незаконной вырубке и продаже леса

Расследования 10.01.2025 19:50
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10.01.2025 19:50


Сотрудники Урюпинского лесничества после публикации ИА «Высота 102» о незаконной вырубке сотен деревьев выступили с заявлением. По информации специалистов, в 2023 году в Урюпинском районе Волгоградской области были снесены сухие деревья, а не живые, о чем ранее заявили правоохранители.

В 2022 году в рамках лесопатологического обследования на территории Урюпинского лесничества на площади 2 га специалистами лесничества был выявлен участок леса с погибшими от засухи хвойными деревьями, – озвучили свое видение ситуации в лесничестве. – Контроль за достоверностью сведений и обоснованностью мероприятий, указанных в акте лесопатологического обследования с прилагаемым фотоотчетом, осуществлен территориальным органом Федерального агентства лесного хозяйства – Департаментом лесного хозяйства по ЮФО. В 2023 году на основании утвержденного государственного задания на данном участке произведена рубка погибших деревьев.

Напомним, что волгоградские силовики опираются на заключения, сделанные экспертами Всероссийского научно-исследовательского института лесной генетики, селекции и биотехнологий из Воронежа. Ученые уверены, что рубились все же жизнеспособные деревья, которые, как утверждают правоохранители, спустя определенное время направлялись на пилораму и реализовывались третьим лицам. 

В СГБУ ВО «Урюпинское лесничество», сообщает ИА «Высота 102», готовы оказать содействие правоохранительным органам в выяснении всех обстоятельств.

– Необходимые документы будут нами предоставлены, – заявляют здесь. 

Редакция информагентства будет следить за развитием ситуации. 

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