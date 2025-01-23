Двоих волгоградцев осудили за разбойное нападение на ул. Дегтярева





В Волгограде осуждены двое местных жителей, избивших и ограбивших прохожих. Как сообщает ИА «Высота 102», преступление совершили 34-летний Сергей Г. и его несовершеннолетний пособник.

- Находясь на территории Тракторозаводского района возле МКД по ул. Дегтярева, увидев ранее им незнакомых прогуливающихся молодого человека с девушкой, напали на них. Применив физическую силу, повалив на землю и нанеся удары кулаками и ногами по голове и телу, похитили у потерпевших принадлежащие им мобильные телефоны, денежные средства, банковские карты, цепь и крест, - рассказали журналистам в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Убедившись, что жертвы действительно распрощались со всеми ценностями, нападавшие поспешили покинуть место преступления. Впоследствии Сергей Г. использовал украденную банковскую карточку для оплаты продуктов в магазинах.

Полицейские оперативно установили личности причастных к разбойному нападению и вскоре задержали.

В судебном заседании несовершеннолетний свою вину полностью признал, а его старший товарищ согласился с обвинением лишь частично.

Отметим, за разбой и кражу чужого имущества Сергей Г. приговорён к 5 годам и 6 месяцам ограничения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, а также ещё и к ограничению свободы на 1 год. Подросток приговорён к 2 годам 6 месяцам с отбыванием в воспитательной колонии. Приговор может быть обжалован.