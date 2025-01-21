Общество

Под одну гребёнку? Волгоградской области предложат задуматься о роспуске сельсоветов

Общество 21.01.2025 06:29
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21.01.2025 06:29


Депутаты Госдумы предложат регионам определиться с моделью работы местных администраций. Как сообщает ИА «Высота 102», спикер нижней палаты Вячеслав Володин поручил подготовить ко второму чтению законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления поправку, закрепляющую право субъектов определять соответствующую модель работы.

Дополнение к проекту закона будет внесено представителями нескольких фракций, и в случае одобрения регионы должны будут выбрать между двухуровневой и одноуровневой моделью.

В двухуровневую систему местного самоуправления входят городские и сельские поселения, а также муниципальные районы и городские округа. Первые отвечают за решение вопросов местного характера, вторые — более масштабных задач. При этом на обоих уровнях существуют свои администрации, главы и представительные органы.

Одноуровневая же система концентрирует все полномочия на базе городских или муниципальных округов. В таком случае входящие в округ населённые пункты не имеют собственных бюджетов.

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