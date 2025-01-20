Рост цен на такси в Волгограде замедлила аномально теплая погода

Экономика 20.01.2025 15:28
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20.01.2025 15:28
Темпы роста среднего чека на поездки в такси в период новогодних каникул оказались самыми низкими за четыре года, выяснили аналитики Яндекса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные компании, средний чек за поездку в РФ составил 427 руб., что на 8% больше аналогичного периода в прошлом году.
В Волгограде средний чек вырос на 17% по сравнению с тем же сезоном прошлого года до 308 руб.
Обычно в новогодний период средний чек демонстрирует одни из самых высоких темпов роста за год. Однако в этом году на замедление темпов роста цен на поездки в такси повлияли несколько факторов. В частности, теплая погода, которая позволяла волгоградцам время от времени пройтись пешком. Во-вторых, на дорогах отсутствовали лед и снег, поэтому водители могли выполнить больше заказов.
Так, средняя скорость автомобиля такси в новогодний период 2024-2025 выросла на 3-9% год к году в зависимости от региона, тогда как обычно она сезонно падает.
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