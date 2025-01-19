Происшествия

МВД предупреждает волгоградцев об атаках мошенников на детей через «Сферум»

Происшествия 19.01.2025 14:37
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19.01.2025 14:37


Киберполиция России зафиксировала рост числа мошенничеств в отношении детей, которые совершаются под предлогом обновления электронного журнала, списков учащихся или профиля учащегося в «Сферуме». Об этом, как передает V102.RU, сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области.

Известно, что аферисты под видом настоящих руководителей школ или педагогов вначале звонят родителям и сообщают о необходимости обновления данных профиля в «Сферуме». При этом используются дипфэйк технологии и подменные номера.

Мошенники просят родителей предупредить ребенка, что ему позвонят со школы. Далее, уже в общении с ребенком, они убеждают его сообщить номер из смс сообщения. 

Так они получат код подтверждения, необходимый для восстановления доступа к аккаунту гражданина на портале «Госуслуги».

Полиция просит родителей быть предельно внимательными и осторожными. При поступлении таких звонков необходимо перепроверить информацию. 

Фото из архива V102.RU

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