МВД предупреждает волгоградцев об атаках мошенников на детей через «Сферум»

Киберполиция России зафиксировала рост числа мошенничеств в отношении детей, которые совершаются под предлогом обновления электронного журнала, списков учащихся или профиля учащегося в «Сферуме». Об этом, как передает V102.RU, сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области.

Известно, что аферисты под видом настоящих руководителей школ или педагогов вначале звонят родителям и сообщают о необходимости обновления данных профиля в «Сферуме». При этом используются дипфэйк технологии и подменные номера.

Мошенники просят родителей предупредить ребенка, что ему позвонят со школы. Далее, уже в общении с ребенком, они убеждают его сообщить номер из смс сообщения.

Так они получат код подтверждения, необходимый для восстановления доступа к аккаунту гражданина на портале «Госуслуги».

Полиция просит родителей быть предельно внимательными и осторожными. При поступлении таких звонков необходимо перепроверить информацию.

Фото из архива V102.RU