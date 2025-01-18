Спорт

Гандболисты «Каустика» дома проиграли «Зениту» в Суперлиге

Спорт 18.01.2025 21:24
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18.01.2025 21:24


Гандболисты «Каустика» сегодня, 18 января, в очередном туре мужской Суперлиги дома уступили питерскому «Зениту» со счетом 27:33. Волгоградский клуб продолжает замыкать турнирную таблицу, сообщает V102.RU.

Напомним, «химики» завершили 2024 год на последнем месте, одержав всего одну победу и заработав два очка. Отметим, из-за больших финансовых проблем по ходу соревнований снялся «Воронеж». В итоге все результаты матчей этого клуба в нынешнем сезоне были аннулированы, а в чемпионате теперь остались 11 участников. 

Новый год команда Дмитрия Бочарникова открыла встречей с лидером турнира из Северной столицы. И, несмотря на нахождение на противоположных полюсах в турнирной таблице, «Каустик» начал поединок уверенно. На третьей минуте счет открыл игрок хозяев Даниил Кольцов. В следующей же атаке «Зенит» сравнял — в позиционном нападении отличился Олег Луня. Только на шестой минуте питерские гандболисты впервые вышли вперед — снова забросил Луня, на этот раз с семиметрового. Вскоре Тимур Солодовников увеличил преимущество гостей до двух мячей.

Затем два Сергея - Палащенко и Косенков в меньшинстве поразили ворота, что позволило «химикам» сравнять. На 18-й минуте «Каустик» оторвался от соперника на три мяча после попадания Косенкова. Постепенно волгоградская команда стала отдавать инициативу, а в начале заключительной пятиминутки тайма Тимур Солодовников сравнял с пенальти. Концовка первой половины осталась за «Зенитом». «Химики» не смогли результативно завершить свои атаки из-за ошибок и потерь, а питерский игрок Артем Кулак забросил трижды подряд до завершения тайма. На перерыв команды ушли при счете 15:12 в пользу «Зенита».

На старте второй половины Сергей Косенков сократил отставание. К сожалению, со временем класс гостей начал сказываться. Хозяев настигла пятиминутная голевая засуха. Игра у волгоградцев разладилась настолько, что пришлось вмешиваться в ситуацию и брать тайм-аут Дмитрию Бочарникову. После минутного перерыва Никита Светлов сразу же забросил. В начале последней десятиминутки поединка снова Косенков проявил лидерские качества, в очередной раз отправив мяч в сетку. Отрыв «Зенита» сократился до трех очков.

Казалось, что концовка встречи может подарить неожиданную развязку. Но в завершающем отрезке поединка питерские исполнители более хладнокровно использовали свои моменты. К финальной сирене гостям удалось добиться значительного итогового перевеса - 33:27. Немаловажную роль в сегодняшнем успехе коллектива из Северной столицы сыграл голкипер Виктор Киреев, отразивший 16 бросков из 31. Сергей Косенков и Сергей Палащенко в составе хозяев забросили по семь мячей.

Таким образом, «Каустик» остался с двумя очками на последнем, 11-м месте. В следующем поединке волгоградцы снова сыграют дома - 28 января «химики» примут астраханское «Динамо».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото ГК «Каустик»/vk.com (архив)

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