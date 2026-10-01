Волгоградцам напомнили о профилактике гриппа и ОРВИ





С наступлением осени возрастает риск сезонного подъема заболеваемости гриппом. Чтобы избежать этого, санитарные врачи отмечают, что важно заранее укрепить иммунитет и пройти вакцинацию.

Грипп часто воспринимается как обычная ОРВИ, но это заблуждение. В отличие от других респираторных вирусных инфекций, грипп отличается высокой заразностью, быстрым распространением и более тяжелым течением. Он также чаще вызывает осложнения. В России сезон гриппа обычно начинается в ноябре – декабре.

Коллективный иммунитет играет важную роль в борьбе с гриппом. Он формируется, когда значительная часть населения имеет иммунитет к вирусу благодаря вакцинации или перенесенному заболеванию. Это снижает уровень распространения инфекции. Для создания коллективного иммунитета важно достигать высоких показателей охвата вакцинацией.

Для вакцинации людей из групп риска рекомендуется использовать четырехкомпонентные вакцины, которые защищают от вирусов гриппа A(H1N1)pdm09, A(H3N2), а также от двух линий вируса гриппа В — Виктория и Ямагата. В осенний период 2026 года планируется привить до 60% населения России в рамках прививочной кампании.

Вакцинация — это наиболее эффективный способ профилактики гриппа, подтвержденный многолетними исследованиями. Вакцина, как сообщает Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, защищает от наиболее актуальных штаммов вируса в предстоящем эпидемическом сезоне. Чтобы вакцины оставались эффективными, их состав ежегодно обновляется в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

Вакцинация рекомендуется для всех возрастных групп, начиная с шести месяцев и до глубокой старости. Особенно важно прививаться людям из групп риска: маленьким детям, лицам с хроническими заболеваниями, избыточной массой тела, беременным и пожилым.

Иммунитет после вакцинации формируется в течение 2-4 недель и сохраняется в течение года, поэтому прививаться необходимо ежегодно. В России прививочная кампания против гриппа обычно начинается в сентябре и продолжается до ноября.

Бесплатно привиться можно в поликлиниках по месту жительства, учебы или работы. Не менее важно соблюдать неспецифические меры профилактики гриппа и ОРВИ: мыть руки, обрабатывать их антисептиками, избегать прикосновений к лицу, особенно к глазам, носу и рту, использовать маски в общественных местах и оставаться дома при первых симптомах заболевания, чтобы не заражать окружающих.