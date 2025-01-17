Под Волгоградом спасатели три часа тушили пожар в частном секторе





Ночью 17 января в селе Александровка Жирновского района Волгоградской области загорелась малоэтажная жилая постройка на территории частного жилого массива. Как сообщает ИА «Высота 102», пламя быстро распространялось и охватило порядка 180 кв. метров сооружения.

- В 03:05 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Жирновском районе Волгоградской области. В с. Александровка по всей площади горел жилой дом размером 12х10 метров, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, на вызов прибыли подразделения 64-й пожарно-спасательной части. Возгорание было ликвидировано в 06:15. По информации специалистов, ЧП могло спровоцировать короткое замыкание электрооборудования. Пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области