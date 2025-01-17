В Волжском засняли столкновение Hyundai Solaris и Daewoo Matiz на пр. Ленина





16 января в Волжском на территории 35-го квартала произошло ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», вечером здесь столкнулись две иномарки. Происшествие засняли камеры уличного видеонаблюдения.

В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили журналистам, что в 20:00 в аварию попали автомобили Hyundai Solaris и Daewoo Matiz.

Судя по опубликованным кадрам, машины столкнулись на перекрёстке пр. Ленина и ул. Молодежной. Водитель Hyundai попытался свернуть с основной дороги, однако не заметил стремительно приближающийся по встречной полосе пр. Ленина автомобиль. В результате удара обе машины выехали на обочину.

Отметим, по информации правоохранителей, в результате ДТП медицинская помощь потребовалась 11-летнему пассажиру автомобиля Daewoo. Ребёнок был доставлен прибывшими на место аварии медиками в одну из городских больниц.

Фото и видео: POWERNET