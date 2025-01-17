В Камышине разыскивают водителя, сбившего 60-летнюю женщину





В городе Камышине Волгоградской области полиция разыскивает водителя, который сбил женщину и скрылся с места преступления. Как сообщили V102.RU в региональном ГУ МВД России, инцидент произошел утром 16 января напротив дома №13 по улице Тургенева.

По предварительной информации, в момент наезда пострадавшая шла по тротуару. Женщина была госпитализирована в больницу.

В Госавтоинспекции Камышинского района просят обратиться в дежурную часть полиции возможных очевидцев ДТП для установления личности скрывшегося водителя.